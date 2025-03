Palladino è straconvinto di passare il turno. Le parole confidate agli amici e la carezza verso i propri giocatori

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è straconvinto di passare il turno di Conference League, giovedi con il Panathinaikos. Lo ha più volte confidato in queste ore alle persone a lui vicine, ma bastava guardarlo negli occhi domenica, a pochi minuti dalla sconfitta di Napoli, per capirela sua fiducia per ribaltare la qualificazione con i greci era già tanta. A scriverlo stamani è il quotidiano La Nazione.

A proposito delle sue parole di domenica scorsa al Maradona, l'allenatore ha accarezzato idealmente ad uno ad uno i suoi giocatori, lodandoli per la prova fatta al netto di un'ampia porzione di gara poco incoraggiante, anche per caricare tutti in vista della prossima partita, che diventa fondamentale per la stagione dei viola.