L'Inter batte la Lazio grazie a una perla di Arnautovic: sarà derby della Madonnina in semifinale di Coppa Italia

Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è andato in scena il penultimo quarto di finale di Coppa Italia, che ha visto protagoniste Inter e Lazio. La squadra di Inzaghi vince una partita molto vivace per 2-0: a segno Arnautovic e Calhanoglu. Sarà derby di Milano, quindi, per la prima semifinale di Coppa Italia. Domani sera il risultato di Juventus-Empoli chiuderà i quarti di finale di quest'anno.

La cronaca della partita

Partita vivace fin da subito, seppure ruvida e giocata a viso aperto da entrambe le squadre, che non si risparmiano. Al 21simo Inzaghi perde un altro difensore, quando Darmian è costretto al cambio per un problema di natura muscolare: al suo posto entra Dumfries. Meglio la Lazio, con Isaksen particolarmente ispirato, ma per sbloccare il risultato ci vuole una perla di Arnautovic, che sulla respinta di un calcio d'angolo colpisce al volo sul secondo palo, trovando un eurogol per il vantaggio dell'Inter. Secondo tempo che riprende con lo stesso ritmo, ancora con uno scatenato Isaksen che impegna a più riprese Martinez. Tuttavia, è ancora l'Inter a trovare la rete: al 74simo Gigot sgambetta Correa in area, calcio di rigore che viene trasformato dal solito Calhanoglu. La Lazio non si arrende e trova anche una traversa con un tiro di Pedro sporcato da Bisseck, ma la partita finisce così.