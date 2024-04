Gilardino, ritorno al futuro. Un uomo da pole position per la Fiorentina

Alberto Gilardino questa sera ritorna al Franchi e per la prima volta lo fa da allenatore della squadra avversaria della Fiorentina.

Un po' di emozione per lui ci sarà sicuramente perché a Firenze ha molti amici, una casa, splendidi ricordi, a cominciare dai 63 gol realizzati con la maglia viola addosso.

Un uomo da pole position

E non solo, La Gazzetta dello Sport riporta il fatto che l'attuale allenatore del Genoa è attenzionato al massimo livello in riva all'Arno per sostituire Vincenzo Italiano a fine stagione. Un uomo da pole position in fatto di corsa alla panchina gigliata.

Il Genoa prova a bloccarlo

Il Genoa lavora per rinnovargli il contratto su base pluriennale, ma tutto si giocherà in base a che tipo di garanzie tecnice e progettuali gli offrirà il club.