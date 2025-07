Tra il rinnovo in stand-by di Mandragora e la strada impervia per arrivare a Kessié: la Fiorentina valuta una serie di alternative al centrocampo

Il Corriere Fiorentino di oggi si focalizza sulla situazione rinnovi in casa Fiorentina, segnalando come l'incontro con gli agenti di Moise Kean sia servito a chiarire le distanze tra le parti, ma anche a ribadire la comune volontà di trovare un accordo. Al contrario, i colloqui con gli agenti di Rolando Mandragora non sono stati così positivi come ci si aspettava, complicando la situazione per il centrocampista. E il Betis Siviglia, che lo ha seguito fino ad adesso, potrebbe tornare su di lui.

Le alternative

Nel frattempo, Daniele Pradè continua a lavorare per regalare a Pioli un centrocampista che possa arricchire la rosa. Nonostante le difficoltà economiche legate all’ingaggio, il sogno resta Franck Kessié, ma non mancano le alternative. Tra queste, spiccano Hugo Larsson dell'Eintracht Francoforte, Sohm del Parma e Nicolussi Caviglia del Venezia. Tuttavia, prima di muoversi in entrata, la Fiorentina dovrà liberarsi di alcuni esuberi, visto che Pioli non vuole una rosa troppo ampia.

E se non dovesse arrivare Kessié…

Secondo il Corriere dello Sport, se la Fiorentina non dovesse riuscire a soddisfare le richieste di Kessié dall'Arabia, non è escluso che la dirigenza consideri nuove opzioni, cercando così di non forzare la mano ma valutando alternative più realistiche per rinforzare il centrocampo.