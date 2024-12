Nel post gara in sala stampa le parole del centrocampista friulano Sandi Lovric, dopo la vittoria sulla Fiorentina:

"Nel secondo tempo abbiamo alzato il livello, come aggressività e pressing in avanti, abbiamo forzato la Fiorentina a fare errori. E’ molto importante questa vittoria, siamo contenti. Io vicino alla Fiorentina? Non posso dire tante cose, sono contento di essere rimasto a Udine. Si è parlato tanto però sono rimasto e va bene così".