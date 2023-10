Riccardo Cucchi, storico ex radiocronista della RAI, è stato chiamato da Radio Bruno Toscana per commentare l’antivigilia di Lazio-Fiorentina, in quanto tifoso biancoceleste:

“Lo scorso anno la Lazio era più solida in difesa con la coppia Casale-Romagnoli e poi... giocava un certo Milinkovic-Savic. Mi dispiace che lunedì non vedremo Kayode per i Viola, un prospetto molto interessante. Immobile continua a mostrare problemi e Castellanos non è ancora pronto per raccoglier la sua eredità”.

E ancora: “La Fiorentina, una delle squadre più interessanti della Serie A, soffre un po' la posizione di Italiano. Secondo me, però, è in gamba: da tifoso biancoceleste, quando andò via Inzaghi volevo proprio lui sulla panchina della Lazio”.