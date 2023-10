L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Marco Nappi è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole: “Fino a Napoli si è visto grande entusiasmo da parte di tutti. La sosta, a volte, può essere un male perché si perdono concentrazione e ritmi. L'Empoli è difficile a prescindere da affrontare, ma poi si dispone bene in campo e ha vinto meritatamente. L'importante è che si faccia bel gioco e gol, come in Conference”.

Su Italiano: “Mi è piaciuto il cambiamento che ha avuto. Ha cercato, nel corso di questi anni, di essere anche un po' più coperto. Ora l'allenatore ha capito il problema della Fiorentina e l'ha corretto, i risultati si stanno vedendo. Vedo una grandissima crescita”.

Sulla Lazio: “Non ha una rosa ampia per permettersi le tante competizioni. I biancocelesti sono in netta difficoltà, in questo momento, e la Fiorentina deve approfittarne. Si può puntare alla vittoria all'Olimpico”.