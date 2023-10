Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dell'attuale situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Sarebbe fondamentale tornare a vincere, dopo aver guadagnato nuova autostima dopo la vittoria in Conference League. Devi ripartire da lì, dal fatto che ti sei immediatamente buttato alle spalle la batosta contro l’Empoli. Ora dobbiamo contare e continuare su questo rendimento costante”.

Sulla Lazio: “Sarà sicuramente tosta, contro un allenatore che ti conosce bene e che sa come gioca Italiano. Può fare male con giocatori molto tecnici. Bestia nera? Sì, ma ora anche basta. Voglio coglierlo come ulteriore motivo di stimoli, a volte le bestie nere sono fatte apposta”.

Sulla classifica: “A me, all’appello, oltre ai tre punti contro l’Empoli mancano i due con il Lecce e i due contro il Frosinone. Purtroppo portare via punti con le piccole è una regola del nostro campionato. Bisogna crescere, la mentalità è fondamentale. Non è corretto supporre che i punti arriveranno col tempo, prima falli e poi si vedrà”.

Su Italiano: “L’allenatore va valutato su come crescono i giocatori e su come cresce il gruppo. L’obiettivo finale è che non cambi il livello, non qualitativo bensì di rendimento, tra titolari e riserve. Vedere un altro dalla panchina che fa gli stessi movimenti e fa funzionare il meccanismo allo stesso modo, ti fa capire di aver fatto un buon lavoro. E questo gruppo è coeso. Pensa a Pierozzi, che fa gli stessi movimenti che faceva Dodo e che seguiva Kayode”.