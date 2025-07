L'ex difensore viola e anche team manager gigliato Roberto Ripa è intervenuto a Lady Radio, commentando alcune dinamiche di casa Fiorentina, tra campo e mercato.

‘L’aria alla Fiorentina è già molto più effervescente'

“Con Pioli, che arriva nella giusta maturità in un ambiente che già conosce, si respira un’aria molto più effervescente alla Fiorentina. La presenza del tecnico ha fatto la differenza per la permanenza di vari giocatori, la squadra è però ancora incompleta, soprattutto a centrocampo. Se uscisse Beltran, mi aspetto anche l’arrivo di una seconda punta. Kospo è molto interessante e può far parte del pacchetto dei difensori centrali. Fortini è un elemento che può ritagliarsi un ruolo importante in rosa”.

‘La scelta di Pioli su Sottil e Ikone un chiaro indizio’

“Pioli ha preso una decisione su Sottil, dettata dall’atteggiamento del ragazzo probabilmente, considerato anche che Pioli aveva portato in prima squadra il giocatore agli inizi. Anche Ikone è sul mercato, e questo è un indizio importante sulle soluzioni che Pioli vuole provare in avanti: difficile che voglia cambiare modulo”.