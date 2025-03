La serata di Champions League è proseguita, dopo la vittoria dell'Inter a Rotterdam, con tre big match. Lo scontro tutto tedesco fra Bayern e Bayer è finito con un tris dei bavaresi sul Leverkusen: 3-0 netto con doppietta di Kane e uno di Musiala. La squadra di Kompany incrocerebbe proprio i nerazzurri di Inzaghi.

Un errore di Donnarumma costa caro

A Parigi, invece, una vittoria veramente di “corto muso” visto che Alisson ha tenuto in vita il suo Liverpool per 87' minuti fino al gol di Elliot in contropiede: 1-0 al PSG, a cui è stata annullata anche una rete dal VAR a Kvaratskhelia.

Il Benfica di Cabral e Belotti cade in casa

Nell'altra gara della serata, il Barcellona ha sbancato Lisbona, nonostante l'inferiorità numerica. Cubarsì è stato espulso nella prima frazione di gioco ma il Benfica, con Cabral e Belotti in campo, non è riuscito comunque ad evitare lo 0-1 finale.