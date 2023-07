In attesa del nuovo portiere, la Fiorentina piazza il colpaccio nello staff: ecco Marco Savorani, uno dei migliori preparatori d’Europa

Tra le novità della nuova stagione della Fiorentina, una delle importanti riguarda lo staff di Vincenzo Italiano. Ci riferiamo, in particolare, al ruolo di preparatore dei portieri che nella prossima stagione verrà ricoperto da Marco Savorani. Fiorentinanews.com, nelle scorse settimane, aveva anticipato l’uscita di scena di Massimiliano Benassi che probabilmente allenerà gli estremi difensori della Primavera.

In prima squadra, invece, arriva un vero e proprio fuoriclasse. Perché Marco Savorani, ormai da diversi anni, è uno dei migliori preparatori in Italia e in Europa. Una volta appesi i guantoni al chiodo, nel 2004 ha iniziato la sua carriera da allenatore dei portieri nello staff – ironia della sorte – di Beppe Iachini al Piacenza. L’ex tecnico della Fiorentina lo ha poi voluto anche al Chievo, dal 2007 al 2009, mentre successivamente Savorani ha lavorato all’Atalanta e al Siena.

Il salto di qualità è arrivato però nel 2014, quando la Roma l’ha ingaggiato per allenare i portieri dell’under 19 ma nel giro di due stagioni è stato promosso in prima squadra. In giallorosso Savorani ha lavorato con campioni come Alisson e Szczesny, migliorandoli notevolmente al punto che i due hanno attirato le attenzioni di Liverpool e Juventus. Nel 2021/2022, poi, Savorani ha avuto l’opportunità di fare la sua prima esperienza all’estero: Antonio Conte lo ha chiamato al Tottenham, dove ha allenato il numero uno della Nazionale francese Lloris e per una stagione anche l’ex viola Gollini.

In attesa di consegnare a Italiano un nuovo portiere, dunque, la Fiorentina il colpo grosso l’ha fatto nello staff tecnico. Savorani, premiato nel 2017 e nel 2018 come miglior preparatore della Serie A, metterà tutta la sua esperienza a disposizione dei numeri uno viola, dall’esperto Terracciano ai giovani Cerofolini e Martinelli. E chissà che la sua presenza e il suo nome non possano portare un contributo anche sul mercato.