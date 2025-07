Niente cassazione per Beltran? Inghilterra decisiva per l'argentino ma se neanche la cura Pioli funziona...

L'avventura a Firenze di Lucas Beltran va avanti circondata di perplessità e non poca delusione, soprattutto in relazione alle aspettative che circondavano l'ex River un paio d'anni fa. Dal canto dell'attaccante (?) argentino, la voglia di cedere o mollare la presa non pare all'ordine del giorno ma è chiaro che dopo due anni con pochi guizzi e pochissimi gol, il suo ruolo non possa essere centrale.

Non è ancora detto che la Fiorentina gli conceda il terzo grado di giudizio, una sorta di cassazione calcistica per intendersi, ed anzi le orecchie viola sono ben aperte a chi volesse provarci da zero con Beltran. Il numero 9 viola sta vivendo tra l'altro la terza guida tecnica diversa in tre anni ma neanche con Pioli il cammino sembra partito in discesa. Da oggi la squadra viola sarà al lavoro in Inghilterra, da dove poi arriveranno le sentenze definitive, forse anche sul futuro dell'argentino.