De Gea: "Ancora una volta non abbiamo fatto quello che ci si aspettava da noi. Gli ultimi due risultati non ci soddisfano"

Si esprime con parole franche David De Gea su Instagram, dopo un'altra sconfitta da parte della Fiorentina, che però non l'ha visto certo colpevole:

"Noi di nuovo non abbiamo fatto quello che ci si aspettava da noi sul campo.



Gli ultimi due risultati non sono stati abbastanza buoni - abbiamo i nostri obiettivi e ora tutti combattono - dando tutto per raggiungere i nostri obiettivi per la stagione".