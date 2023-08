L'attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez, decisivo con i suoi due gol contro il Rapid Vienna questa sera, è intervenuto a Sky Sport per commentare la vittoria dei viola: “Io non gioco per il numero, ma per la maglia. Con il 10 comunque mi trovo bene, meno male ho fatto due gol e abbiamo vinto. Siamo tutti contenti”.

E alla domanda se sente la responsabilità da leader risponde: “Non so se sono un leader, va chiesto a un mio compagno. Io in campo sono felice, faccio il mio lavoro e mi piace stare qui. Ho sempre detto che siamo forti, anche contro il Lecce lo siamo stati, lo stiamo dimostrando e dobbiamo continuare così".

E prosegue: “Nzola e Beltran? Io penso che sia uguale giocare sia con Nzola che Beltran, sono due giocatori forti che lasciano tutto in campo e devono continuare così tutti i giorni”.

E dopo la domanda se l'infortunio della scorsa stagione lo ha fortificato afferma: "Non voglio pensare al passato, voglio pensare al presente e sono felice per la vittoria di oggi. Quel momento mi fa ancora male.

E conclude: "L'anno scorso abbiamo ottenuto due finali, ora ci sono tanti giocatori forti e ogni allenamento dobbiamo fare sempre meglio".