Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervistato da Sky dopo la vittoria contro il Rapid Vienna ha detto: “I ragazzi hanno fatto una buonissima partita. C'era il rigore dell'andata per loro e c'era il rigore che ci hanno dato stasera. Quindi i ragazzi non hanno rubato niente”.

E poi: “Sono molto contento, per me, per la mia famiglia ma soprattutto per i tifosi e i ragazzi. C'è però uno stupido che si è messo vicino ad Italiano (in parterre di tribuna ndr) per criticarlo. Nico ha già fatto quattro gol, c'è qualche ragazzo stanco, ma resta al mister scegliere, è il suo lavoro”.

Su Amrabat: “Ci sono delle squadre per lui. Ma nemmeno io lo so cosa succederà domani. Se vuole andare via, cercheremo di accontentarlo, ma ha ancora due anni di contratto e quindi se non ci sarà l'offerta giusta potremmo tenerlo. Ci sono molte trattative ma non è giusto che faccia nomi”.

Sul cammino in Conference che può fare la squadra: "Io credo che si debba fare una partita alla volta e vediamo cosa succederà. Spero di poter arrivare in fondo, ma sono scaramantico e non vado oltre".