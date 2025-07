Tutto storto in viola, adesso Colpani vuole tornare in Serie A e cerca squadra. Contatti fitti con una neopromossa

Al calciatore del Monza ed ex Fiorentina Andrea Colpani, diciamocelo, l'avventura in viola è andata tutt'altro che bene. Non è stata un'esperienza memorabile per lui, che infatti è tornato al Monza lasciando pochi ricordi incisivi. Il classe ‘99, in ogni caso, gradirebbe tentare un’altra opportunità in Serie A.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Cremonese ha puntato Colpani e ci sarebbero contatti fitti tra le parti. I grigiorossi sarebbero fortemente interessati e si inseriscono nella trattativa; c'era anche il Torino, che però non lo reputa una priorità. E soprattutto c'è da accontentare il Monza, che vorrebbe una cessione a titolo definitivo.