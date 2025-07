Sottil, cosa vuoi fare da grande? Lui punta al ruolo di vice Dodô, dal mercato sono arrivati solo timidi sondaggi

Un grande punto interrogativo per la rosa della Fiorentina del prossimo anno è rappresentato da Riccardo Sottil, esterno viola rientrato a Firenze dopo il prestito al Milan.

Gli interessi

Come evidenzia tuttomercatoweb.com, il classe 1999 resta un calciatore in uscita, ma nelle scorse settimane si sono registrati solo alcuni timidi sondaggi di Torino e Sassuolo, ma per nessuno dei due club Sottil rappresenta al momento una priorità.

Ruolo di vice Dodô?

Intanto l'esterno viola al momento è la prima alternativa a destra di Dodô, complice anche l'infortunio di Fortini. E Sottil sembra puntare a rimanere in viola proprio con il ruolo di vice del brasiliano, nonostante le evidenti differenze tecniche e tattiche dei due.

E il futuro…

Del suo futuro se ne riparlerà dopo la tournée oltremanica della Fiorentina. Un peso importante sulla vicenda l'avrà inevitabilmente l'opinione di Stefano Pioli.