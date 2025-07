Non solo Pioli, ecco i "nuovi" allenatori delle giovanili. Due i cambi per la Fiorentina

Mentre la Prima Squadra è atterrata quest'oggi in Inghilterra per la tournée estiva, le squadre giovanili della Fiorentina stanno continuando ad allenarsi al Viola Park. Fra queste, c'è anche la Primavera di Galloppa, rimasto saldamente alla guida dell'Under 19, così come altri dei suoi colleghi. Il club di Commisso ha infatti operato alcuni cambiamenti in seno alle formazioni giovanili, di cui rendiamo conto in seguito.

Le “nuove” guide delle giovanili

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare gli allenatori delle seguenti squadre del Settore Giovanile per la stagione sportiva 2025/2026:

Daniele Galloppa – Primavera

– Primavera Marco Capparella – Under 18

– Under 18 Stefano Guberti – Under 17

– Under 17 Enrico Cristiani – Under 16

– Under 16 Matia Balestracci – Under 15

L'unico cambio in panchina

C'è da segnalare che Balestracci e Cristiani si sono praticamente scambiati le squadre, con il passaggio da Under 15 a 16, e viceversa. Galloppa, Capparella (finalista dell'ultima edizione del torneo di Viareggio) e Guberti restano invece a guidare le stesse formazioni della passata stagione.