Nell'intervista con Cronache di Spogliatoio, Lucas Beltran ha parlato anche del clima che si respira all'Artemio Franchi, raccontando anche di un retroscena con un tifoso della Fiorentina: “L’ambiente dello stadio argentino non lo trovi in un altro luogo nel mondo. Qualunque stadio è pieno, la gente è in piedi a cantare. Se perdi continuano a cantare. In Italia devo dire che proprio a Firenze respiro alcuni momenti che mi ricordano quelli che ho vissuto in Argentina. Non vedo l’ora che ci sia la curva più vicina al Franchi.

La gente è incredibile: una volta mi si è avvicinato un tifoso per regalarmi la sua sciarpa, mi ha detto che era l’unica che aveva ma che ci teneva a darmela. Mi ha fatto emozionare, quindi l’ho appesa in salotto e ogni volta che entro in casa, la vedo".