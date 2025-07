Sondato anche dalla Fiorentina, oggi Muller ha deciso: il prossimo step della sua carriera sarà oltreoceano

Thomas Muller ha ufficialmente salutato il Bayern Monaco, dopo 756 partite e 25 anni di permanenza in Bavaria, ha deciso di affrontare il nuovo capitolo della sua carriera: lo sondò anche la Fiorentina, ma senza mai affondare il colpo.

Invece, Muller ha fatto una scelta in linea con quanto era trapelato già ai tempi: proseguirà in MLS, come riporta Sky Sport DE. Col suo solito umorismo, poi, Muller ha salutato il Bayern con un video dove ricrea una scena della serie “Münchner Geschichten” (tradotto, Storie di Monaco di Baviera) assieme a suo padre e al fratello, menzionando che ‘il prossimo passo è oltre l’oceano': chiaro riferimento agli Stati Uniti, pronti ad accogliere il campione del mondo del 2014.