Bove: “I calciatori guadagnano troppo rispetto allo sforzo che fanno. Il mio desiderio? Giocare la finale di Champions League”

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha partecipato alla Random Interview di Vanity Fair. Tra i vari argomenti trattati, il numero 4 dei viola ha discusso anche di calcio, fornendo alcune risposte interessanti.

‘Il pallone il mio giocattolo preferito’

Il desiderio che non hai ancora realizzato?

“Giocare la finale di Champions League.” Giocattolo preferito da bambino? “E devo anche rispondere (ride, ndr)? Il pallone.” Qual è il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio?

“Questa la salto, per non avere problemi con nessuno.”



‘Rispetto allo sforzo i calciatori guadagnano troppo’

I calciatori guadagnano troppo?

“Dico di sì, perché secondo me guadagnano troppo rispetto allo sforzo.”

Se potessi uscire con qualcuno stasera, chi sceglieresti? “Credo che sceglierei Roger Federer.”

Sei appassionato di calcio femminile? “Sì mi piace, è un ambiente in rapida crescita e spero che sia sempre più seguito. Ho seguito la Roma e adesso la Fiorentina femminile, credo che Valentina Giacinti sia molto brava. Qual è stato il giorno più bello della tua vita? “Penso che sia quando mi hanno detto di far parte della prima squadra della Roma, ricordo ancora l’emozione.”