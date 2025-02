Palladino in bilico adesso, figuriamoci in estate: la Fiorentina dovrà scegliere. Intanto ci pensa una big italiana in crisi

A prescindere dalla gara contro il Lecce, che si giocherà tra poche ore, la posizione di Raffaele Palladino sulla panchina della Fiorentina è tutt'altro che stabile. Il momento viola implica delle riflessioni… figuriamoci in estate, qualora non dovesse cambiare il tecnico. Insomma, il club è tenuto a fare delle valutazioni. E qualcuno se n'è accorto.

Milan su Palladino? Un'idea per la prossima estate

C'è una big italiana che non se la passa affatto bene, il Milan. I due ko contro Torino e Bologna, appena successivi all'eliminazione in Champions, hanno messo Sergio Conceiçao in una situazione simile, ovvero di grande instabilità. Difficile la conferma per la prossima stagione, possibile addirittura un addio prima della fine di quella corrente. Sui taccuini della dirigenza rossonera, ci sarebbe anche il nome di Raffaele Palladino come candidato alla panchina del Milan. Lo riporta Milanpress.it.