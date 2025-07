Il Pisa fa sempre più sul serio per Nzola. La Fiorentina apre alla cessione, ma ad una condizione...

Il Pisa è alla ricerca di un attaccante che possa trascinare la squadra in Serie A. Il nome individuato era l'ex viola Giovanni Simeone, ma la trattative non sembra decollare. I toscani allora ha cambiato obiettivo, mirando M'bala Nzola.

Come riporta Alfredo Pedullà, nella giornata odierna ci sarebbero stati contatti fra le la Fiorentina e il Pisa. Un sondaggio per ora, dice l'esperto di mercato, per conoscere costi e condizioni. Il club viola ha aperto alla cessione, ma sarà fondamentale la partecipazione al pagamento di una parte congrua dell’ingaggio.