L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran è intervenuto a Cronache di Spogliatoio. Il numero 9 viola ha parlato del suo rapporto con Julian Alvarez e del periodo in cui il centravanti dell'Atletico Madrid fu vicino ad arrivare a Firenze: “Sono molto amico, ci conosciamo fin da piccoli. Fiorentina su di lui? Sì, è vero. Quando era al River Plate hanno fatto un’offerta per lui, probabilmente non è arrivata alle richieste giuste. Non so quanto sia stato vicino a passare alla Fiorentina, ma so che c’era una proposta concreta”.

“Gli ho fatto da guida quando è venuto a Firenze. Riconoscono più me di lui? Probabilmente”

Sulla loro amicizia, aggiunge: “Julian è venuto a Firenze una settimana fa, gli ho fatto da guida turistica. Siamo andati a mangiare tipico e a fare una passeggiata in centro, abbiamo preso anche un gelato. Eravamo incappucciati? Pioveva e non c’era troppa gente. Ma in realtà qui a Firenze si può stare tranquilli, sempre. Riconoscono più me di lui? Sì, probabilmente sì. Poi se lo vedi accanto a me, riconosci anche Julian”