Una settimana molto importante per il rinnovo di Kean. Cosa manca tra le parti e perché la Fiorentina resta ottimista

L'attaccante della Fiorentina Moise Kean è tornato protagonista sul campo con la maglia viola: sua la doppietta decisiva nell'amichevole contro la Carrarese, dove si è messo in mostra per oltre un'ora. Adesso che la squadra partirà in Inghilterra, il club entra in una settimana decisamente importante in tema mercato, soprattutto vista la situazione del centravanti numero 20.

Una trattativa lunga, ma un rinnovo più che possibile

La Nazione riporta lo stato dei fatti al momento. Le parti hanno avuto un nuovo contatto giovedì, capendo che c'è la disponibilità a trovare un accordo valida per entrambi. Cosa manca? Gli aspetti su cui discutere sono in primis il valore della clausola, che da parte dell'entourage potrebbe rimanere invariata -mentre la Fiorentina vorrebbe quantomeno aumentarla-, ma anche la durata del contratto e l'entità dello stipendio saranno oggetto di trattativa. Tutto fa pensare, in ogni caso, a normali dinamiche di mercato: c'è tempo per venirsi incontro e la volontà del calciatore di rimanere a Firenze resta.