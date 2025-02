Grassia: "La Fiorentina quest'anno sta facendo un'opera di beneficienza verso le squadre che devono salvarsi"

Questo pomeriggio il giornalista di RadioRai Flippo Grassia, alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Lecce, durante un collegamento con Radio Bruno ha avuto modo di fare il punto della situazione in casa viola.

“Siamo arrivati a questo punto perche la Fiorentina, al di la delle 8 vittorie consecutive, ha perso identità, smalto e brillantezza. Soprattutto, considerando le ultime tre sconfitte di fila, non dimostra piu quell'autorità che la squadra aveva un tempo, che ti avrebbe permesso di vincere contro squadre di una posizione di classifica molto piu bassa. Ultimamente i viola hanno fatto un'opera di beneficienza per quelle squadre che sono alla ricerca di punti per raggiungere il traguardo salvezza”.

“Palladino deve cambiare modulo: i giocatori non sono a loro agio”

Ha anche aggiunto: “Adesso bisogna dimostrare di avere il gioco di un tempo, che nelle ultime apparizioni sembra essere svanito. Anche prima di questo nuovo pilottò negativo ci sono state prove incolore, sopratutto quella contro il Torino: dove i viola in vantaggio di un uomo e di un gol hanno anche rischiato di perdere la partita come già successo con l'Udinese. Credo che se Palladino non si intestardisce su questo modulo, che finora ha portato solo problemi, ma si schiera con un 4-3-3 la squadra potrebbe trarne beneficio. Mi chiedo poi se i giocatori seguono l'allenatore, o comunque se sono convinti che questo modulo sia utile alle loro caratteristiche: ultimamente vedo troppi giocatori fuori ruolo".