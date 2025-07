Nella girandola di nomi accostati alla Fiorentina dall'inizio del mercato c'era anche Lorenzo Insigne: l'ex Napoli, svincolatosi dal Toronto, sarebbe desideroso di tornare in Italia, come confermato anche dal suo agente Andrea D'Amico, in un'intervista a Stile TV.

Le dichiarazioni dell'agente: “Da qui a poco faremo un annuncio, ma tra le ipotesi per il futuro c'è anche la Serie A: ci sono diversi club interessati. Insigne sta molto bene, è allenato, ha l'esperienza giusta: ha 34 anni, ma ormai non ci scandalizziamo più sull'età. Tornare in Italia sarebbe un sogno, e lui potrebbe essere una risorsa sia per chi lo prenderà, sia per la Nazionale, perché Gattuso lo conosce bene”.

Tra le squadre interessate a Insigne c'è la Lazio, che però ha il mercato bloccato fino a settembre: “Sarri non ha mai nascosto il suo gradimento per il giocatore - continua D'Amico - ma la Lazio ha un problema coi calciatori in scadenza, per cui quando risolveranno questa cosa se ne potrà parlare. Ma penso che arriveremo a una soluzione molto prima”.