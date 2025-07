Dopo la stagione in prestito al Bari, con la cui maglia ha raccolto 29 presenze - contornate da 1 gol e 1 assist - nell'ultima Serie B, Costantino Favasuli non è stato riscattato dai pugliesi ed è ora un nuovo giocatore del Catanzaro. La Fiorentina infatti non ha puntato sul terzino formatosi nella Primavera Viola, proprio sotto l'ala di Aquilani, che ritrova in giallorosso ora.

Favasuli intanto ha salutato il Bari nel suo ultimo post sui social. Nella didascalia del post si può infatti leggere:

Ciao Bari,

con oggi si conclude un percorso che mi ha fatto maturare come calciatore e come persona e di questo devo ringraziare ognuno di voi perché mi sono sentito fin dal primo giorno come a casa. È stata una stagione fatta di alti e bassi ma allo stesso tempo indimenticabile.

Ho conosciuto delle persone meravigliose sia dentro che fuori dal campo che porterò sempre nel mio cuore. Vi auguro il meglio perché voi tifosi meritate tanto.

GRAZIE BARI❤️