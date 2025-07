Con la squadra a Grosseto, Barak continua ad allenarsi al Viola Park: il ceco ha poco più di un mese per trovare una squadra - FOTO

“Ho un gran desiderio di avere successo in viola. Se sarò davvero bravo non si libereranno di me. Però sono all'ultimo anno di contratto, è l'ultima possibilità. Ora la Fiorentina sarà allenata da Pioli che qualche anno fa mi voleva al Milan”. Queste le parole di Antonin Barak in una lunga intervista uscita nei giorni precedenti al ritiro al Viola Park della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Nonostante i 6 mesi in prestito al Kasimpasa, il centrocampista croato non ha però convinto la dirigenza gigliata a riconfermarlo.

Il ceco ha svolto tutto il ritiro a parte, presente solo all'amichevole con la Primavera di Galloppa

Il classe ’94 è stato regolarmente convocato per il ritiro di inizio stagione, ma di fatto non si è mai allenato con il resto del gruppo: assieme ad una lunga lista di giocatori, Ikone e Nzola su tutti, il centrocampista ha avuto a completa disposizione uno staff tecnico al completo ma è stato costretto ad allenarsi a parte. Per questo motivo Barak ha svolto i primi giorni di preparazione in sordina, facendo notare la sua presenza soltanto in occasione della prima amichevole della stagione contro la Primavera di Daniele Galloppa, quando il ceco ha scelto di assistere alla sfida direttamente dalle tribune dello Stadio Curva Fiesole del centro sportivo gigliato. La Fiorentina però è una delle squadre che, pur risultando una delle più attive in queste prime settimane di calciomercato, deve dare una sfoltita alla propria rosa: sia per necessità numeriche per volontà del proprio allenatore.

Barak è parte integrante degli esuberi e il suo futuro è segnato

Come confermato da Stefano Pioli in conferenza stampa, l'intenzione è quella di avere una rosa numericamente corta, giusta, non troppo numerosa. Un ricambio per ruolo è quello che basta all'ex tecnico del Milan. Ecco perché il club viola, allora, dovrà fare un grande lavoro durante questa sessione estiva di mercato per accontentare il volere del mister: Moreno, Valentini e Terracciano - chi in prestito e chi in via definitiva - hanno già lasciato Firenze, nelle prossime settimane toccherà probabilmente invece agli altri esuberi. Nzola, Brekalo, Infantino, Sabiri e lo stesso Barak saranno messi alla porta. Intanto il centrocampista ceco, che non è aggregato ai compagni per l’amichevole di questa sera contro il Grosseto, continua a lavorare duramente all’interno del Viola Park.

