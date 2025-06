Cercasi vice Kean: la concorrenza di Gasperini per uno degli obiettivi della Fiorentina

Una volta trovato il nuovo allenatore, priorità del mercato della Fiorentina sarà la ricerca di un vice Kean. Impossibile pensare di iniziare una nuova stagione senza un'alternativa al bomber azzurro (sperando che rimanga) e in tal senso uno dei nomi più gettonati è quello di Nikola Krstovic.

Concorrenza giallorossa

Tuttavia, la Fiorentina non è la sola interessata al centravanti del Lecce. Anche la Roma infatti si è avvicinata a Krstovic, con il nuovo direttore sportivo Ghisolfi che lo ha inserito nella lista dei possibili rinforzi da consegnare a Gasperini. La trattativa resta comunque complicata: difficile per tutti puntare su di lui se Corvino non abbassa la richiesta di 25 milioni.