Di Francesco torna sul suo passato... vicino alla Fiorentina: "Corvino dice sempre che l'ho rifiutato, alla fine ho scelto la Roma"

L'allenatore Eusebio Di Francesco è il nuovo tecnico del Lecce. Dopo alcune esperienze in serie tutt'altro che fortunate, con svariate retrocessioni consecutive (l'ultima con il Venezia), ci riproverà con i salentini. Peraltro, incontrerà Pantaleo Corvino in società, direttore sportivo ex Fiorentina con cui ebbe dei contatti in viola.

Ne ha parlato lo stesso Di Francesco a La Gazzetta dello Sport: “Conosco bene Corvino da tanto tempo. Dice sempre che l'ho rifiutato… ma in realtà è stata una scelta. Ai tempi parlai anche con lui e con la Fiorentina, ma quell'anno decisi alla fine di andare alla Roma”.