La Fiorentina è chiamata a mostrare un atteggiamento all’altezza della sfida: ecco perché contro l'Inter si può cambiare il percorso

Più del modulo e delle scelte individuali, a fare la differenza per la Fiorentina saranno lo spirito di squadra, la grinta e la determinazione. Come sottolinea La Nazione, contro l’Inter servirà un approccio concreto e un atteggiamento all’altezza della sfida, per provare a mettere in difficoltà una delle avversarie più impegnative del campionato.

Un appuntamento fondamentale contro l'Inter

Quella di oggi, in programma a pranzo, rappresenta un appuntamento fondamentale per la squadra di Vanoli, chiamata a trovare risposte dopo un inizio di stagione complicato. La trasferta di San Siro potrebbe diventare un punto di svolta, soprattutto sul piano mentale, e offrire ai viola l’occasione per ritrovare fiducia e cambiare il proprio percorso.

Serve una prova di carattere

Vanoli ha ribadito più volte allo spogliatoio la necessità di invertire la rotta. Di fronte a un ostacolo sulla carta difficile da superare, serviranno orgoglio, coraggio e la capacità di andare oltre le difficoltà. Solo con una prova di carattere e un gruppo compatto la Fiorentina potrà tentare l’impresa e dare una svolta alla propria stagione.