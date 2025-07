Gosens: "Un trofeo scrive la storia di un club. Darei la mia vita in campo per vincerlo con la Fiorentina"

Robin Gosens, difensore della Fiorentina, è stato intervistato dai canali ufficiali del club gigliato, dove ha parlato insieme al suo compagno di squadra, Marin Pongracic, della sua carriera ma anche degli obiettivi in maglia viola. E a proposito di futuro, il tedesco ha risposto così:

Il desiderio di Robin

“Cosa darei per vincere un trofeo con la Fiorentina? Sicuramente tantissimo, alla fine tutti noi giochiamo a calcio per vincere trofei. Una coppa è qualcosa che rimane per sempre, che scrive la storia. Siccome la Fiorentina lo sta aspettando da tanti anni, darei la mia vita in campo per alzare un trofeo a Firenze”.