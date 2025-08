Su il sipario su Kospo e Viti mentre Dzeko e Gudmundsson partono di rincorsa: l'islandese al top contro il Nottingham

Quella di oggi pomeriggio sarà la prima uscita di un certo livello per la nuova Fiorentina di Pioli: la sua difesa dovrebbe ripartire da due, di base, seconde linee come Viti e il 2007 Kospo, a far compagnia a Pongracic. Davanti invece un po' di calcoli tarati sulla condizione: Dzeko e Gudmundsson hanno osservato un programma personalizzato che li porterà al top martedì al City Ground Stadium contro il Nottingham Forest. Stasera per loro un po' di minutaggio ma partendo dalla panchina.