Lady Mandragora saluta Firenze: "In questa città ci siamo promessi per sempre. Una parte di noi rimarrà qui"

A distanza di un paio di mesi dall'addio di Rolando Mandragora alla Fiorentina, la moglie dell'ex giocatore viola, Lucia Persico, ha deciso di scrivere attraverso i social il saluto alla città che è stata loro per diversi anni.

“Difficile trovare le parole”

“Ciao Firenze - così inizia il suo pensiero - È difficile trovare le parole giuste per salutare un posto che è stato casa. Qui è nata la nostra famiglia”.

“Una parte di noi…”

"In questa città ci siamo promessi per sempre, la proposta, la nostra promessa di matrimonio, e mille ricordi che porteremo ovunque. Grazie per averci tenuti stretti. Per averci visti diventare noi. Una parte di noi rimarrà sempre qui".