Bucchioni: "In mezzo manca esperienza alla Fiorentina. Senza Atta siamo corti, a questo punto avrei tenuto Mandragora"

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni. Tanti i temi toccati, dal centrocampo al mercato.

Le scelte di Vanoli

“Lì in mezzo manca gente di esperienza. Vanoli non ce l'ha, per questo non lo posso criticare per le scelte. Senza anche Atta, siamo corti. A questo punto avrei tenuto Mandragora. Il Genoa è una squadra modesta, aveva in campo gente che non conosce nessuno ed era in una crisi atroce. Hanno fatto mezz'ora di fuoco e poi sono calati. Noi abbiamo reagito solo con i singoli”.

Sugli investimenti

“ A questa Fiorentina mancano leader che conoscano la Serie A. Riprendere la parte sinistra della classifica adesso è dura, ma non posso pensare che si lotti ancora per la salvezza dopo tutti gli investimenti fatti. Questa Fiorentina rimane una squadra non pronta e non va bene, perché aveva tutti i mezzi per esserlo e fare meglio”.