Bucchioni: "Paratici dopo Marotta, sempre grandi spese con pochi risultati. Con quei soldi dovrebbe lottare per la Champions"

Un giudizio durissimo sulla Fiorentina e sulla costruzione della rosa. Nel suo commento su Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni individua nel mercato condotto da Fabio Paratici la principale causa delle difficoltà viola, sottolineando come il ritorno di Paolo Vanoli non abbia risolto i problemi.

“Una squadra costruita male”

“Disastroso invece l’inizio della Fiorentina, penultima in classifica con la difesa più battuta. Il cambio di panchina da Grosso a Vanoli ha portato miglioramenti relativi, il problema è una squadra costruita male da Fabio Paratici. Un disastro, senza giocatori di personalità, organico troppo giovane, troppo fragile. E questo nonostante una spesa ingentissima”.

Un conto salato

Bucchioni mette poi a confronto l’investimento economico con il rendimento della squadra, includendo nel suo calcolo gli eventuali riscatti dei prestiti: “Riscattando tutti i prestiti, alla fine il conto supera i 220 milioni. Con questi soldi si dovrebbe lottare per la Champions e non per la salvezza, ma Paratici nella sua storia dopo Marotta, non è nuovo a grandi spese con pochi risultati”.

Per il giornalista, dunque, il nodo va oltre la panchina: alla Fiorentina mancherebbero personalità ed equilibrio, elementi che la consistenza della spesa avrebbe dovuto garantire.