Anche Gentile lascia la Fiorentina a titolo definitivo ma resta in Toscana: il terzino giocherà in Serie C

Anche Davide Gentile lascia la Fiorentina a titolo definitivo: il difensore classe 2003, reduce da un prestito non fortunato alla Salernitana, riparte da un'altra squadra amaranto, cioè il Livorno.

Scende quindi in Serie C, e più precisamente nel girone B, dopo l'ultimo anno in serie cadetta. Di seguito, il comunicato ufficiale del Livorno: “Davide Gentile è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Dopo un percorso nelle giovanili del Benevento passa alla Primavera della Fiorentina e gioca in prestito con Pro Vercelli, Fiorenzuola e Salernitana tra Serie C e B. Benvenuto Davide!”