La Fiorentina sempre sulle tracce di Volpato... e intanto il Sassuolo è vicino ad acquistare il suo possibile sostituto

Il Sassuolo, appena risalito in Serie A dopo un anno in cadetteria, è attivo sul mercato per rinforzarsi in vista della lotta salvezza che lo attende nella prossima stagione.

L'obiettivo del Sassuolo

Il primo obiettivo dei neroverdi è l'attaccante Alieu Fadera del Como. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, il club emiliano vuole definire la trattativa per l’esterno già nella giornata di oggi. Nella stagione da poco conclusa, Alieu Fadera ha totalizzato 28 presenze, 1 gol e 4 assist.

Possibile sostituto di Volpato

Il calcatore gambiano ha delle caratteristiche tecniche molto simili a Cristiano Volpato, attaccante del Sassuolo accostato alla squadra viola negli scorsi giorni. La trattativa fra i due club non sembra ancora entrata nel vivo, ma intanto la società emiliana sembra fare sul serio per un giocatore che potrebbe ricoprire lo stesso ruolo di Volpato nello schieramento neroverde.