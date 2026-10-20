La Fiorentina non ci sta, vuole risposte da Orsato. I due episodi che hanno fatto infuriare il club

La Fiorentina non ci sta, chiede chiarezza dopo gli episodi arbitrali della sconfitta contro il Como e ora vuole risposte da Orsato. Il club ha inviato alla Lega un dossier elettronico per ottenere spiegazioni sulla gestione delle decisioni prese da Di Bello e dalla sala Var.

Due episodi

Due gli episodi contestati: il contatto di Milla su Gonçalves, all’origine del vantaggio ospite, e il gol del possibile 2-2 annullato a Pongracic dopo oltre quattro minuti di revisione.

Sul secondo caso pesano i dubbi legati al mancato funzionamento del fuorigioco semiautomatico. Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport-Stadio, sarebbe stato utilizzato il sistema alternativo Cross AIR 3D, la cui precisione sulle distanze ridotte viene messa in discussione.

Ora risposte

La società viola non attribuisce la sconfitta esclusivamente all’arbitraggio e non punta a modificare il risultato. Vuole però risposte precise sulle procedure adottate e sugli eventuali correttivi, mantenendo la propria linea di comportamento senza accettare passivamente quelli che al Viola Park vengono considerati torti arbitrali.