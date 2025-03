VIDEO - Fiorentina in campo per preparare la sfida contro il Panathinaikos. Gudmundsson sta bene ed è in gruppo, non Adli e Kean

Domenica sul campo per la Fiorentina, che dopo aver ritrovato la vittoria contro il Lecce lavora per arrivare al meglio a giovedì. La squadra di Palladino sta preparando la trasferta greca, il ritorno ad Atene della Viola, stavolta per sfidare il Panathinaikos negli ottavi di Conference League.

Gudmundsson in gruppo, non Adli e Kean

Si vede in gruppo Albert Gudmundsson, a conferma del fatto che le sue condizioni sono in costante miglioramento. Nel video pubblicato dai canali ufficiali del club, invece, non si vedono Moise Kean e Yacine Adli insieme al resto della squadra. Entrambi hanno una situazione delicata e sono da valutare fino all'ultimo.

Ecco il video: