Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora attende evoluzioni sulla sua situazione. Dopo l'ultima stagione, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e il club starebbe valutando l'ipotesi di un rinnovo. Ne parla meglio il procuratore del calciatore, Stefano Antonelli.

“Fiorentina società meravigliosa, ma ora non abbiamo un accordo”

Le sue parole su Mandragora a Sky Sport: “Abbiamo avuto cordialissimi incontri con la Fiorentina, ma per ora non c'è un accordo. E non si può dire che c'è una strada che porta al rinnovo, almeno per il momento. Rolando lavora in una società meravigliosa e anche noi abbiamo un rapporto meraviglioso con loro, ma al momento il club non ha intenzione di parlare di nulla. Per noi è importante sapere anche che ci siano società interessate a Mandragora, come ad esempio il Real Betis. Questo alza la stima del ragazzo. La strada resta aperta, vediamo”.

“Volpato? Resteremo accanto al Sassuolo, ma deve giocare”

Su Volpato, invece: “Lo reputo uno dei talenti più importanti del calcio italiano, ma gli manca continuità per poter essere protagonista. Il Sassuolo può dargli quello di cui ha bisogno, conosco bene Grosso e mi fido della sua bravura. Andremo avanti in continuità con il progetto della società, ribadendo che ha assoluto bisogno di giocare”.