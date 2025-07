Un'esclusione rumorosa: il lungo addio

Sono tanti i media che stamani tornano sull'esclusione di Riccardo Sottil dai convocati per la tournée che la Fiorentina farà in Inghilterra.

Fuori dal progetto

"Un'esclusione rumorosa" e "una bocciatura definitiva la definisce La Nazione. E' fuori dal progetto tecnico di Pioli e cederlo non sarà comunque semplice.

Atteggiamento non positivo

“Il lungo addio”. Ne parla così invece il Corriere Fiorentino. Sottil avrebbe potuto riciclarsi come vice Dodô. Una soluzione complicata, ma che Pioli ha voluto comunque testare. In cambio però ha ricevuto un atteggiamento non positivo, sfociato con la brutta reazione dell’altra sera nell’amichevole col Grosseto.