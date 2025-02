Manna: "Ci siamo spinti oltre il vero valore di Comuzzo del 20%, ma non è bastato. Volevamo fare un investimento per il futuro con lui"

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha fatto un bilancio del mercato invernale del club azzurro.

Investimento per il futuro

Non potevano mancare riferimenti alla trattativa con la Fiorentina per Pietro Comuzzo: “Avevamo pensato ad un investimento sul futuro con lui, per noi è un giocatore di grande prospettiva, che ci permetteva di mandare a giocare Rafa Marin il quale voleva andarsene”.

"Offerta superiore al suo valore di mercato"

Poi ha aggiunto: “Abbiamo fatto un'offerta importante, ma quando abbiamo capito che non c'era possibilità di negoziare ed andare avanti ci siamo fermati. Del resto ci eravamo già spinti oltre il valore del giocatore del 15-20 per cento, perché a gennaio qualcosa in più lo paghi per acquistare calciatori, ma non siamo riusciti a portare a termine l'operazione. Mi dispiace solo che sia stato tutto così mediatico”.