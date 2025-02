L'ultimo tentativo? La Fiorentina l'ha fatto per un attaccante...

Come accaduto anche la scorsa estate, l'ultimo giorno di mercato è stato molto movimentato per la Fiorentina.

Il club viola ha preso Fagioli, ha ceduto diversi giocatori e ha provato anche a portare a casa un attaccante, uno che potesse far rifiatare Kean, o che potesse sostituirlo qualora ce ne fosse stato bisogno.

In particolare l'ultimo tentativo di questa sessione è stato quello di prendere Rafa Mir, attaccante del Valencia, ma di proprietà del Siviglia. Tutto troppo last minute in questo caso: sono mancati i tempi tecnici per poter chiudere questa operazione che era avviata verso i giusti canali.

Mir, attaccante molto fisico, se n'è rimasto in Spagna e non potrà espiare una sua ‘colpa’ del passato. A cosa ci riferiamo? Al fatto che un gol alla Fiorentina lo aveva già segnato: il 13 agosto 2016 al trofeo Naranja realizzò la rete che diede la vittoria per 2-1 al Valencia contro i viola. Fosse arrivato a Firenze avrebbe potuto farsi perdonare questo peccato. Appuntamento magari rimandato.