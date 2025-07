L'asse di mercato che ha visto coinvolte Fiorentina e Real Betis è stato particolarmente caldo nelle prime battute di questo calciomercato: prima gli andalusi hanno cercato Mandragora, attualmente senza successo, poi hanno cercato Ghilardi - vicinissimo alla Roma oggi -, ragazzo sul quale la Fiorentina detiene ancora il 50% della rivendita.

Tuttavia, come riporta il quotidiano sportivo Ficherio, anche la Fiorentina si sarebbe interessata a un giocatore del Betis: si tratta di Pablo Fornals, classe ‘96 passato anche da West Ham e Villareal. In Spagna scrivono appunto di un contatto tra la società viola e l’entourage del giocatore, ma senza successo, in quanto Fornals preferirebbe restare in Andalusia. Anche il Betis sarebbe riluttante alla cessione vista l'emergenza a centrocampo, per la quale starebbero cercando di comprare nuove pedine piuttosto che vendere: operazione complicata.