Questo pomeriggio il giornalista di RadioRai Filippo Grassia, durante un collegamento col Pentasport di Radio Bruno, ha avuto modo di commentare alcuni dei temi di casa Fiorentina.

“Credo che la Fiorentina di Pioli sarà più offensiva a quella precedente, in quanto all'atteggiamento e al modulo proposto: Pioli può giocare anche con Gudmundsson accanto a Dzeko e Kean. Bisognerà capire quale sarà la tenuta del centrocampo, il reparto che più desta la mia curiosità: a cominciare dal Leicester avremo le prime risposte. Io credo sia una buona squadra, molto attrezzata in difesa ma anche offensivamente: sono curioso di vedere le prospettive di Kospo, il suo arrivo è un segnale positivo”

“Vedere le partite della scorsa stagione con tanti spicchi di stadio vuoti non è certo un bel vedere, mi auguro i lavori accelerino perché la Fiorentina avrebbe tutto sommato lo stadio più riqualificato d'Italia, e credo sia anche dovuto a una tifoseria e una città estremamente legata alla squadra”

“Preferisco Sohm a Kessié perché ritengo sia più aderente alla causa, arriva ‘con la pancia vuota’ e una voglia di far bene, rispetto a chi arriva da un contratto faraonico e potrebbe mettere in difficoltà il monte ingaggi della Fiorentina. So che la dirigenza sta guardando anche da altre parti perché c'è ancora molto da fare a centrocampo. Penso a Kean e gli faccio i complimenti: con gli ingaggi che arrivano dagli Emirati o dall'Inghilterra ci sistemi la famiglia per sempre, non è facile rifiutarli”.