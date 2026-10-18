Disastro Udinese: il Lecce si scatena in Friuli e stacca la Fiorentina. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo delle 12:30 tra Udinese e Lecce, con i padroni di casa che hanno perso per 0-3 contro i salentini.



La cronaca della gara

L'Udinese parte subito malissimo incassando il gol di Gaspar all'11' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 33' altra frittata in area dei friulani e N'Dri tocca il pallone depositandolo in porta per il 2-0. L'Udinese rischia di prendere più gol dato che il Lecce che ne sbaglia tanti, e il 3-0 arriva all'86 con la conclusione di Siebert.

Come cambia la classifica

La squadra allenata da Runjaic perde così la quinta partita di fila restando a 4 punti con la Fiorentina, mentre quella guidata da Di Francesco sale quota 9 staccando i viola di cinque lunghezze.

La nuova classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Inter 19, Roma 17, Lazio 16, Cagliari 13, Milan 12, Como 11, Juventus 11, Frosinone 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Napoli 7, Torino 7, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.