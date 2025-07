Il Lione è costretto a vendere e l'ex Fiorentina Veretout prepara le valigie: il futuro del francese sarà in Qatar

Dopo appena una stagione con la maglia dell'Olympique Lione, l’ex centrocampista della Fiorentina Jordan Veretout sembra destinato a cambiare aria, con il giocatore deciso a lasciare la Francia per provare a rilanciarsi altrove. Il classe ’93, che a Firenze è stato allenato da Stefano Pioli tra il 2017 e il 2019, non rientra nei piani di Paulo Fonseca, e per questo nelle scorse settimane ha dato mandato ai suoi agenti di trovare una nuova squadra.

Il futuro di Jordan Veretout sarà in Qatar

E secondo quanto riportato questo pomeriggio da Sportmediaset è tutto pronto per il passaggio di Veretout in Qatar Stars League: il giocatore è ufficialmente un nuovo centrocampista dell’Al Arabi, squadra dove Batistuta ha concluso la sua carriera da calciatore. L'ex Fiorentina e Roma ha superato quest’oggi le visite mediche e firmerà un contratto milionario con il club qatariota: il Lione incasserà circa 1 milione di euro.

Il Lione è costretto a vendere

Cifre modeste per un giocatore come Veretout, ma l'OL ha fretta di alleggerirsi di uno stipendio importante, specialmente dopo i recenti accaduti con la DNCG (l’organo di controllo finanziario del calcio francese).