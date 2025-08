Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, al termine della partita persa per 2-0 contro il Leicester, è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Partita difficile contro una squadra che è più avanti nella preparazione rispetto a noi. La Championship inizia la prossima settimana. Ma per noi è stato un buon test. Ci stanno gli errori, stiamo insieme solo da 3 settimane e sono cose nuove per tutti. Cercheremo di minimizzare gli errori per le prossime partite”.

“Arriveremo alle gare ufficiali al 100%”

Sull'aspetto fisico: “Ci sta che manchi rispetto a loro, ma stiamo lavorando pensando solo a noi stessi. E credo che stiamo lavorando bene giorno dopo giorno, alternando fisico e tattica. Arriveremo sicuramente alla prima partita ufficiale, il 21, al 100% della condizione e della forma. Posizione? Mi sto trovando bene, in generale mister Pioli ci lascia molta libertà. Giriamo un po' come vogliamo”.

“Spero di avere un buon minutaggio, ma dipende da me”

Sul tiro: “Sì, mi viene richiesto. Mi è stato anzi contestato che arrivavo in area troppo poco spesso, sto provando giorno dopo giorno a migliorare. Con Pioli mi sto trovando molto bene, mi parla spesso come sta facendo con tutti noi. Mi piace molto la sua idea di calcio. Spero di ritagliarmi un buon minutaggio, ma dipende da me”.